Москва, , 17:42 — REGNUM Распространение коронавируса пневмонии создает заметный риск невыполнения прогноза по росту российской экономики в 2020 году на 1,5−2%, считают аналитики Банка России.

О коронавирусе как оправдании невыполнения задач по росту ВВП России говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России, опубликованном 28 февраля.

По мнению ЦБ, коронавирус может вызвать ослабление внешнего спроса из-за возможного замедления роста мировой экономики, поэтому ранее спрогнозированный прирост ВВП страны в 2020 году на 1,5−2% может быть не достигнут.

Как сообщало ИА REGNUM, с декабря 2019 года в Китае наблюдается вспышка неизвестного ранее коронавируса пневмонии, которая признана ВОЗ как чрезвычайная ситуация международного значения.

В Китае предприняты беспрецедентные меры профилактики и карантина, остановлена работа тысяч предприятий и учреждений.

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