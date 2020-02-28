Киев, , 17:39 — REGNUM Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам нынешней недели остался на неизменном уровне около 127 млрд гривен, сообщил 28 февраля Национальный банк страны.

Такой же уровень вложений в ОВГЗ Украины был зафиксирован неделю назад, передает корреспондент ИА REGNUM.

Регулятор напоминает, что с начала нынешнего года рост объемов вложений нерезидентов в украинские ОВГЗ остается на уровне около 11 млрд гривен.

«Минфин Украины опустили с небес на землю. Они решили сделать безлимитное размещение 7-летних ОВГЗ и думали, что нерезиденты побегут покупать. А вышло все наоборот, спрос составил всего — 383 млн грн», — комментирует ситуацию экономист Павел Вернивский.

Он напоминает, что ещё месяц назад спрос был на уровне 9 млрд грн, т. е. в 26 раз больше.

«Финансовый рынок очень хорошо показывает, что от любви до ненависти всего один шаг», — добавил эксперт.

Вернивский отмечает, что падение спроса на ОВГЗ Украины — это, скорее всего, результат таких внешних раздражителей, как паника, связанная с коронавирусом, но такие ситуации очень показательные.

«И такие примеры должны как минимум охладить самоуверенность наших реформаторов. Если, конечно, у них остались остатки здравого смысла», — резюмировал экономист.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальной информации, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 г. вырос сразу на 109 млрд гривен, или в 18 раз.