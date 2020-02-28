Москва, , 17:32 — REGNUM Министерство промышленности и торговли Российской Федерации расширило перечень автомобилей, которые облагаются так называемым налогом на роскошь. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщается на сайте Минпромторга.

В перечень вошли автомобили брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru. Отметим, что в перечень включены автомобили средней стоимостью от трех миллионов рублей. Всего в перечне 1298 моделей автомобилей, облагаемых дополнительным налогом.

Уточняется, что общее количество автомобилей по категориям составляет: стоимостью от трех до пяти миллионов рублей — 632 штуки (+54 по сравнению с 2019 годом), от пяти до десяти миллионов — 484 штуки (+38 к 2019 году) от десяти до 15 миллионов — 100 штук (+3), свыше 15 миллионов рублей — 82 штуки (+9).

В Минпромторге отметили, что средняя стоимость автомобиля рассчитывается ими на основании рекомендованных розничных цен на базовые версии конкретных марок автомобилей, моделей и года выпуска. Фактическая стоимость автомобиля Минпромторгом не учитывается.

Налог на роскошь выражается в виде повышающего коэффициента на транспортный налог. Владельцы автомобилей, чья стоимость варьируется от трех до пяти миллионов рублей и не старше одного года, должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Через год коэффициент для таких машин снижается до 1,3, а еще через год — до 1,1. После трех лет повышающего коэффициента нет.

А вот автомобили стоимостью от пяти до 10 миллионов рублей облагаются транспортным налогом в двойном размере до пяти лет.

При этом автомобили стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей облагаются транспортным налогом в тройном размере.