Чебоксары, , 17:29 — REGNUM Два города из Чувашии вошли в число победителей всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной среды среди в малых городах и исторических поселениях. Это Алатырь и Канаш, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве строительства.

Итоги федерального конкурса были подведены сегодня, 28 февраля, в Тюмени в рамках форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Среди малых городов с численностью населения от 20 до 50 тыс. человек в число победителей вошёл Канаш, среди исторических поселений отмечен Алатырь.

Алатырь представил на конкурс проект по созданию города-музея, представляющий собой благоустройство исторической части, — парков Прудок, 30 лет ВЛКСМ, сквера Боронина и Ветвинского. Эти территории объединят в туристический маршрут, который также будет включать Свято-Троицкий монастырь, Казанскую Пятницкую церковь, краеведческий музей, Николо-Знаменскую церковь.

В Канаше будет благоустроена центральная часть города. Граница территории включает в себя дворец культуры, парк, сквер вокруг обелиска Славы воинам-вагоноремонтникам, а также участки улиц Карла Маркса, проспектов Ленина и Чкалова.

Всего федеральной конкурсной комиссией в этом году отобрано 80 проектов-победителей из 300. Между ними будут распределены федеральные гранты в размере от 30 до 100 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в число победителей конкурса по созданию комфортной городской среды вошёл Ядрин (в категории малых городов с численностью жителей до 10 тысяч человек), представив проект «Соединяя поколения». Из федерального бюджета было выделено 40 млн рублей на благоустройство исторического центра Ядрина.