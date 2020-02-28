Киев, , 17:28 — REGNUM Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в январе 2020 г. составила 10 727 грн (порядка 430 долларов).

Соответствующие данные обнародовала сегодня, 27 февраля, государственная служба статистики Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Источник отмечает, что сейчас средняя зарплата на Украине на 16,3% больше по сравнению январем 2019 года. Реальная зарплата (с учетом инфляции) в январе 2020 года к январю прошлого года выросла на 12,5%.

Согласно информации госстата, самая высокая начисленная зарплата на Украине в январе традиционно была в Киеве — 15 787 грн, самая низкая в Тернопольской области 8181 грн.

В большинстве областей Украины размер зарплаты зафиксирован ближе к нижнему пределу и составляет порядка 9 тыс. гривен.

ИА REGNUM отмечает, что согласно официальным данным, в 2019 темпы роста реальной заработной платы на Украине были 9,8%. Власти ранее прогнозировали, что в нынешнем году ростреальной зарплатысоставит около 8−9%.