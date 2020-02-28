Ижевск, , 17:21 — REGNUM В 2020 году на реализацию нацпроектов в Удмуртии будет направлено в целом 16,2 млрд рублей, объем федеральных средств составит 6,8 млрд рублей, заявил полпред президента в ПФО Игорь Комаров, сообщили ИА REGNUM в полпредстве. По сравнению с предыдущим годом сумма средств, выделяемых республике федеральным бюджетом, сократится на 200 тыс. рублей.

Комаров подчеркнул, что в 2020 году республике предстоит большая работа — до конца года в регионе должны появиться 88 новых ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов).

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что часть выделенных на нацпроекты средств республика будет вынуждена вернуть в связи с неполным освоением федеральных средств в 2019 году.

В целом на нацпроекты в 2019 году регион направил 17,4 млрд рублей, из них 7 млрд — федеральных средств, 4,4 млрд рублей — средства бюджета республики, 6 млрд рублей было направлено из внебюджетных источников. При этом освоено было от общего объема только 16 млрд рублей.

Бречалов уточнил, что средства приходится вернуть, поскольку республика не справилась с задачей, сообщает Udm-info. Речь идёт о строительстве объектов здравоохранения и социальной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам Счётной палаты России в 2019 году в федеральном бюджете не смогли израсходовать 1,1 трлн рублей. По мнению премьер-министра Михаила Мишустина, это «недопустимо много». Он добавил, что в 2020 году в федеральном бюджете предусмотрено 4,6 трлн рублей на госконтракты, при этом на конец февраля потрачено только 10%.