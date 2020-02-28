Астрахань, , 17:08 — REGNUM Бывший глава администрации Астрахани Радик Харисов назначен генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» и АО «Газпром газораспределение Астрахань». Об этом сообщила пресс-служба компании.

К исполнению новых обязанностей Харисов приступил с 26 февраля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Харисов возглавлял администрацию Астрахани с ноября 2018 года. 25 февраля 2020 года он ушёл в отставку по собственному желанию. Его обязанности временно исполняет Эльвира Мурадханова.

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