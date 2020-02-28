Ижевск, , 17:00 — REGNUM В Удмуртии с 1 марта 2020 года школьники с 1 по 11 классы из многодетных семей будут получать бесплатное горячее питание. Соответствующие изменения в закон о поддержке многодетных семей приняли депутаты Госсовета республики, сообщили ИА REGNUM в региональном парламенте.

Согласно внесенным изменениям, бесплатное питание получат почти 35 тыс. детей из многодетных семей. Число таких семей в регионе за последние десять лет выросло почти в два раза и составило на начало 2020 года 22 624 семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законодательную инициативу, направленную на обеспечение школьников младших классов горячим питанием. Президент предложил, чтобы мероприятия по организации бесплатного горячего питания школьников вводились поэтапно. Начать их предлагается с 1 сентября 2020 года и завершить к 1 сентября 2023 года.