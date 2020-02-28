Москва, , 16:54 — REGNUM Потери российских туроператоров от ограничений из-за вспышки коронавирусной инфекции оцениваются в 27 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По предварительным оценкам, на настоящий момент потери туроператоров России от всех случаев запрета и ограничения на продажу туров в различные страны, включая Италию, уже составляют порядка 27 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня Всемирная туристическая организация (WTO) совместно с Oxford Economics предварительно оценила убытки отрасли во всём мире в связи с коронавирусом по меньшей мере в $22 млрд.

При этом в WTO уточнили, что данная оценка пока основывается на опыте предыдущих кризисов, таких как эпидемии вирусов SARS и H1N1. Эксперты считают, что в перспективе она может быть скорректирована в большую сторону.