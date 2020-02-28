Рига, , 16:44 — REGNUM До 2023 года в Латвии на программы энергоэффективности планируют потратить 617,26 млн евро. Об этом пишет портал Dienas Business.

По данным журналистов, ожидаемый экономический эффект этих инвестиций в стране оценивают в 413 млн евро.

Ожидается, что Европейский фонд развития регионов предоставит на программу энергоэффективности 235 млн евро, а фонд Кохезии — 97,6 млн евро. Остальную сумму покроют бюджеты самоуправлений, частные компании и госбюджет.

В результате планируется, что ежегодно Латвия сможет «экономить» до 150 000 мегаватт энергии, что серьёзно скажется на сокращении объёмов выбросов СО2 в атмосферу и снизит издержки по содержанию жилого и производственного фондов.