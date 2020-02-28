Москва, , 16:43 — REGNUM Средства на национальные проекты должны расходоваться грамотно и по назначению, а в случае нарушений необходима реакция со стороны правоохранителей, прокуроров и представителей других ведомств. Об этом на заседании президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Необходимо заблаговременно выявлять и предупреждать риски их возможного нецелевого использования, здесь мы, в том числе, рассчитываем на поддержку Генпрокуратуры, ФСБ, МВД, Росфинмониторинга и других ведомств», — сказал Мишустин.

По его словам, средства на национальные проекты должны давать «максимальный социально-экономический эффект» как на уровне всей страны, так и на уровне регионов.