Бишкек, , 16:35 — REGNUM В Киргизии установлен запрет на включение в государственный реестр гражданских воздушных судов, возраст которых составляет более 25 лет с даты выпуска. Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Исключение сделано для самолетов, предназначенных для выполнения коммерческих грузовых перевозок, возрастом не более 50 лет с момента выпуска.

Кроме того, из реестра гражданских воздушных судов Киргизии исключат все воздушные суда, не выполнявшие полеты в течение последних двух лет из-за отсутствия летной годности.

Такое решение, по мнению киргизстанских чиновников, будет способствовать развитию гражданской авиации, развитию рынка авиационных услуг и созданию здоровой конкуренции иностранным авиакомпаниям, а также повлечет за собой повышение товарооборота страны.

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