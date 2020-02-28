Рига, , 16:35 — REGNUM Компания рижского самоуправления АО Rīgas siltums опубликовала в официальном издании Latvijas Vēstnesis (Латвийский вестник) сообщение о снижении тарифа на мегаватт-час (MWh) на 7,4% (до 48,08 евро). Об этом пишет портал Tvnet.lv.

Отмечается, что новый тариф был согласован предприятием с Комиссией по регулированию общественных цен.

Сейчас комплексная цена для потребителя в городе складывается из: 34,78 евро за MWh — плата за производство самой энергии, 13,77 евро за MWh — цена доставки и ещё торговая наценка 1,31 евро за MWh.

Кроме этого, потребитель компенсирует акцизный налог на газ — 0,13 евро за MWh, 1,91 евро составляют непредвиденные расходы. А всего жители Риги платят — 51,90 евро за MWh.