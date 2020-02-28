Москва, , 16:31 — REGNUM Средняя цена на бензин в России за неделю с 17 по 25 февраля выросла на две копейки и составила 44,90 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За этот же период дизельное топливо подешевело в среднем на одну копейку — до 48,14 рубля за литр.

По состоянию на 25 февраля средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составила 42,48 рубля, марки АИ-95 — 45,91 рубля, марки АИ-98 — 51,98 рубля.

В течение недели рост цен на бензин наблюдался в 15 центрах субъектов Федерации, наиболее всего он подорожал в Омске — на 0,6%.

Снижение цен на бензин отмечено в пяти центрах субъектов Федерации, наибольшее в Курске — на 0,5%.

В Москве за неделю цены на бензин в среднем не изменились, в Санкт-Петербурге — выросли на 0,1%.

Напомним, ранее Росстат сообщил, что в январе бензин в России подорожал на 0,2%.

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