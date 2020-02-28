Алушта, Крым, 28 февраля 2020, 16:32 — REGNUM Жители и гости Крыма удивлены реконструкцией прибрежной зоны в Алуште — неровными пешеходными дорожками и старыми бордюрами, идущими вперемешку с новыми элементами. Власти города обещали проверить и исправить ситуацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 28 февраля глава администрации города Галина Огнева.
По её словам, раньше в этих местах вообще не было благоустроенных пешеходных аллей и люди ходили по вытоптанным тропинкам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе курортной Алушты шторм разбил несколько пляжей.
Подробности: Шторм разгромил несколько пляжей в Крыму