Алушта, Крым, , 16:32 — REGNUM Жители и гости Крыма удивлены реконструкцией прибрежной зоны в Алуште — неровными пешеходными дорожками и старыми бордюрами, идущими вперемешку с новыми элементами. Власти города обещали проверить и исправить ситуацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 28 февраля глава администрации города Галина Огнева.

Photo 2020-02-28 13-58-54 Фото: Евгений Москвичёв

«Что за глупости. Где устанавливают старые бордюры? Там закончилась переустановка бордюров, а реконструкция второй части парка от «Звезды» только предстоит. В остальной части парка всё, что надо было заменить, всё заменили… Сбросьте мне, пожалуйста, фотографии, я посмотрю, о какой части парка идёт речь», — пообещала глава города.

По её словам, раньше в этих местах вообще не было благоустроенных пешеходных аллей и люди ходили по вытоптанным тропинкам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе курортной Алушты шторм разбил несколько пляжей.

Подробности: Шторм разгромил несколько пляжей в Крыму