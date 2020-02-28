Бишкек, , 16:26 — REGNUM В Киргизии готовятся к внедрению системы электронных паспортов транспортных средств. Об этом сообщает пресс-центр государственной регистрационной службы республики.

В ведомстве отмечают, что с 1 ноября 2020 года все страны-участницы Евразийского экономического союза должны будут перейти на единую систему электронных паспортов транспортных средств.

Электронный паспорт представляет собой запись в базе данных, в которой содержится вся информация о транспортном средстве: марка, модель, цвет, год изготовления, объем двигателя, мощность, номер кузова, шасси, vin-код — всего порядка 100 сведений о транспортном средстве.

Введение электронных паспортов для автомобилей должно будет упростить перемещение транспортных средств и процедуры их регистрации на территории всех государств-членов ЕАЭС, а также сделать более безопасным процесс продажи или покупки машин.

Напомним, что в Российской Федерации оформление электронных паспортов транспортных средств начали внедрять с ноября 2019 года на всех автомобильных заводах.