Калуга, , 18:19 — REGNUM В Калужской области порядка 6% валового внутреннего продукта составляет сельское хозяйство. В 2019 году сельскохозяйственные организации региона увеличили производство продукции на 17,6%. Его индекс в хозяйствах всех категорий составил почти 112% при общем объеме производства порядка 53 млрд рублей. Об этом 28 февраля рассказал на итоговой коллегии глава ведомства Леонид Громов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В 2019 году инвестиции в сельское хозяйство региона приблизились к 100 млрд рублей. В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах было создано более 300 новых рабочих мест, а размер средней заработной платы вырос на 7% и достиг 32 тыс. 700 рублей.

В 2020 году калужским аграриям предстоит продолжить реализацию регионального проекта «Экспорт продукции АПК». В 2019 году регион экспортировал агропромышленной продукции на 52 млн долларов, перевыполнив целевой показатель на 30%.

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