Рига, , 16:24 — REGNUM Государственная службы доходов (СГД) Латвии с 1 марта начинает принимать декларации от жителей страны за 2019 год. Об этом пишет портал Nra. lv со ссылкой на данные ведомства.

Отмечается, что согласно предварительной информации ведомства это необходимо сделать 150 000 налогоплательщикам. Кроме того, декларации СГД следует направить всем у кого возникли обязательства погасить перед государством задолженность по подоходному налогу.

В прошлом году с этой проблемой столкнулись 152 984 жителя Латвии. Их задолженность составила 42,77 млн евро. До сих пор 16 289 человек должны бюджету 1,35 млн евро. Переплата налогов была констатирована у 620 981 человек, которым бюджет вернул 130,94 млн евро.

Журналисты отмечают, что декларацию о доходах необходимо сдать с 1 марта по 1 июня. Тем у кого сумма доходов превышает 62 800 евро в годовом исчислении декларации необходимо предоставить с 1 апреля по 1 июля.