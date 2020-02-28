Киев, , 16:22 — REGNUM На Украине продолжаются политические дискуссии о том, нормально ли покупать газ в России, заявил глава госкомпании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

Свое заявление Коболев сделал в интервью немецкому изданию Die Zeit, фрагменты из которого сегодня, 28 февраля, публикуют украинские СМИ.

Также глава «Нафтогаза» заявил, что Россия никогда не предлагала Украине «справедливой рыночной цены» на газ.

«Мы бы рассмотрели покупку любого газа, который бы предлагался по хорошей цене. Так работает бизнес. При этом предотвратить могут политические решения, например, из соображений безопасности», — добавил он.

Коболев отметил, что итоговое решение «не за нами» (видимо, имеется ввиду не за компанией «Нафтогаз»).

ИА REGNUM напоминает, что с переходом Украины на европейское энергетическое законодательство Газпром, как и любая другая компания, теоретически может выходить на украинский рынок. Вместе с тем в Киеве неоднократно заявляли, что не готовы к прямым закупкам газа, и если Россия выйдет с соответствующим предложением — будут введены дополнительные политические препятствия.