Ростов-на-Дону, , 16:05 — REGNUM Ростовские чиновники намерены предпринять вторую попытку инвентаризации зелёных насаждений в областном центре. Процедуру планируется провести в 2020 году.

«Из городского бюджета в прошлом году были выделены деньги на проведение инвентаризации зелёных насаждений. Был определен подрядчик. Но так как он не исполнил свои договорные обязательства, контракт был расторгнут департаментом ЖКХ и энергетики в одностороннем порядке», — цитирует председателя комитета по охране окружающей среды Ростова-на-Дону Андрея Куренкова «Ростов официальный».

ИА REGNUM напоминает, что исполнитель муниципального контракта — ООО «Дорожный консалтинг» (Екатеринбург) — нарушил условия договора. Компания была внесена в список недобросовестных подрядчиков. При этом на выполнение инвентаризации зелёных насаждений в городе-миллионнике предполагалось направить 17,12 млн рублей.

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