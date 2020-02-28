Тбилиси, , 15:59 — REGNUM Агентство сухопутного транспорта приняло решение о временной приостановке автомобильного сообщения с Ираном и Италией из-за распространения в этих странах коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте агентства и адресовано компаниям, осуществляющим международные перевозки как пассажиров, так и грузов.

«В рамках мероприятий по превенции распространения нового коронавируса Агентство сухопутного транспорта сообщает: с 28 февраля 2020 года приостановлена выдача разрешений на международные автомобильные перевозки пассажиров и международные автомобильные грузовые перевозки с Исламской Республикой Иран и с Италией», — сказано в коротком сообщении агентства.

Кроме того, в рамках превенционных мероприятий принято решение о временном прекращении учебного процесса в квалификационном центре агентства. Занятия в этом центре приостановлены с 27 февраля на две недели.

Напомним, что сегодня представители Национального центра по контролю заболеваний сообщили о втором случае заражения коронавирусом в Грузии. Факт был лабораторно подтвержден 27 февраля вечером. Инфицированной оказалась женщина в возрасте 31 года, которая вернулась из путешествия по Италии. Первый случай был зафиксирован 26 февраля у гражданина Грузии, возвращавшегося в страну из Ирана через Азербайджан. Состояние обоих пациентов врачи оценивают как стабильное.