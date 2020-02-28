Москва, , 15:58 — REGNUM На фоне панической атаки рынков цены на нефть в первых числах марта могут опуститься до новой минимальной отметки, протестировав психологический уровень в $50, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Паническое настроение инвесторов проявляется в том числе и в значительном ослаблении котировок нефти, которое с начала года достигло практически 25%.

На следующей неделе все внимание участников рынка будет сосредоточено на вопросе о том, предпримут ли власти необходимые меры для снижения возникшей паники. А также интересует, какое решение будет принято на заседании ОПЕК+, которое пройдёт 5−6 марта.

2 и 4 марта будут публикации индексов деловой активности, которые ясно дадут понять, какой ущерб уже нанесён бизнесу и темпам роста ВВП. Но важно понимать, что дальнейший рост количества инфицированных в мире сделает и предстоящие оценки предпринимательских настроений несколько завышенными.

Дело в том, что всемирная организация здравоохранения не предоставляла информации о том, что распространение коронавируса может носить уже характер пандемии, но и исключать такой вероятности нельзя. А если учитывать темпы обвального снижения фондового рынка США на протяжении недели, можно сделать вывод, что инвесторы начинают готовиться именно к такому сценарию.

Но даже если Россия согласится на предложение партнеров по вопросу принятия мер по ограничению нефтедобычи, этого может быть недостаточно для того, чтобы в ближайшие два-три месяца сократить накопившиеся избыточные запасы. В Bank of America считают, что на рынок в день поступают «лишние» 1,2 млн баррелей.

Снижение спроса, которое прогнозируется уже в I квартале 2020 года, может стать причиной последующего давления на рынок нефти в ближайшие месяцы. Многое будет зависит от принятых мер на следующей неделе, так как ещё есть шанс на возобновление положительной динамики», — полагает эксперт.

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