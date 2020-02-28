Ростов-на-Дону, , 16:01 — REGNUM В Ростовской области объявлено о начале аграрного сезона. К весенне-полевым работам приступили земледельцы южных районов, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информполитики 28 февраля.

«Под урожай 2020 года увеличены были площади озимой пшеницы, что позволит поддержать развитие экспорта и сохранить лидирующие позиции в этом направлении. Перед нами стоит задача — сохранить весной посевы озимых зерновых и принять меры для получения высокого урожая», — отметил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

По уточнённым данным, труженики донского села посеяли 2 млн 800 тыс. гектаров озимых культур, 97% из которых — озимая пшеница. Весной земледельцам предстоит посеять около 1,8 млн гектаров яровых культур.