Минск, , 15:54 — REGNUM С ростом цен на продукты питания в Белоруссии должны бороться профсоюзы. Об этом сегодня, 28 февраля, выступая на VIII съезде «Федерации профсоюзов Белоруссии» заявил Александр Лукашенко.

«Что касается продуктов питания, настораживают данные, что уже за январь текущего года цены выросли больше чем на 1%. Также практически на протяжении года постоянно дорожает молочная продукция, — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба. — Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут. Мы не можем свой народ обеспечить этим продуктом».

Обращаясь к ФПБ (формально негосударственной организации), он заявил: «Вы первые в этом ряду. Защитите людей. Вы в состоянии это сделать. Возьмите и в связке с Комитетом государственного контроля решите эту проблему».

По его мнению, в торговле «не обеднеют, если подержат цены на 20 социально значимых продуктов питания».

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«Скоро подведем итог всей этой волтузне по ценам. Возможно, нам придется вернуться к этим 20 наименованиям основных видов продукции (перечню социально значимых товаров, цены на которые контролировались. — Прим. президентской пресс-службы)», — пообещал Лукашенко.

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