Москва, , 15:57 — REGNUM Давать разрешение на продажу в Абхазии недвижимости гражданам России пока рано. Такое заявление 28 февраля сделал кандидат на пост главы республики, лидер «Блока оппозиционных сил» Аслан Бжания в центральном офисе «Интерфакса».

Он пояснил, что проблемой в данном случае является то, как работают абхазские государственные институты. У граждан России, купивших недвижимость, могут возникнуть в будущем проблемы с обоснованием своих прав на покупку.

«У нас несколько тысяч дел в арбитражных судах, где граждане Абхазии оспаривают имущество друг у друга. И каждая из сторон имеет правоустанавливающие документы одинаковой силы: в мэрии и тем дали разрешение, и этим дали», — объяснил свою позицию Бжания.

Он также подчеркнул, что российские граждане при желании могут обойти этот запрет. Если они зарегистрируют в Абхазии юридическое лицо, то можно будет оформлять недвижимость на него, но это не даст дополнительных гарантий в сохранности их вложений.