Москва, , 15:51 — REGNUM Российская валюта активными темпами продолжает снижаться. Причиной тому служит новая волна паники инвесторов на фоне новостей о распространения коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Ситуация осложняется и по причине того, что сегодня, 28 февраля, наблюдается полномасштабный обвала рынков. В том числе и рынок нефти практически достиг минимума 2017 года и опустилась ниже $50 за баррель. Однако даже при учете всех выше перечисленных фактов ОПЕК+ продолжает бездействовать.

Есть вероятность, что 5−6 марта по окончанию встречи ОПЕК+, ситуация может измениться. Скорее всего, будет принято решение о продлении действующего ограничения, но главный вопрос даже не в этом.

В большей степени всех интересует, объявят ли о новых мерах поддержки, которые были рекомендованы технической группой ОПЕК+ ещё вначале этого месяца.

Пара доллар/рубль 28 февраля преодолела уровень 67. Если текущий тренд продолжится, то новой целью станет преодоление диапазона 69−70 руб./доллар.

Правда, вероятнее всего, этот диапазон будет достигнут не сразу, сначала ожидается коррекция котировок, которая может произойти уже в первых числах марта», — полагает эксперт.

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