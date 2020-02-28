Ставрополь, , 16:12 — REGNUM Власти Ставропольского края планируют обновить составы пригородных поездов, курсирующих в курортном регионе Кавказских Минеральных Вод. Соответствующая заявка направлена в Министерство транспорта России и РЖД, сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Евгений Штепа.

«Мы рассматриваем переоснащение существующих поездов на ЭП3Д — это более модифицированные составы, они немного похожи на «Ласточки». Заявку мы уже направили в Минтранс РФ и РЖД, чтобы предусмотреть замену существующих составов электропоездов по пригородным направлениям», — цитирует министра ТАСС.

Напомним, пригородные экспрессы «Ласточка» с 1 сентября 2019 года начали курсировать на маршрутах Минеральные Воды — Кисловодск (ежедневно) и Кисловодск — Железноводск (по выходным и праздничным дням). За первый месяц работы на курортах Ставрополья они перевезли порядка 60 тыс. пассажиров.

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Власти региона рассчитывают, что в 2020 году пригородные «Ласточки» перевезут около 700 тыс. пассажиров. Евгений Штепа отметил, что если при росте пассажиропотока составов будет не хватать, будет рассмотрен вопрос об увеличении их количества.

По данным Северо-Кавказской железной дороги (филиал ОАО «РЖД») пассажиропоток в Минераловодском регионе 2019 году превысил 4,1 млн пассажиров. При этом в дальнем сообщении было отправлено более 1,7 млн пассажиров, а в пригородном — свыше 2,4 млн пассажиров.