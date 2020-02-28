Уфа, , 16:00 — REGNUM Руководство фабрики трикотажных изделий обвиняют в Башкирии в невыплате заработной платы своим 176 работникам. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, с сентября по декабрь прошлого года руководство ЗАО «Ишимбайская фабрика трикотажных изделий» не приняло мер к погашению задолженности по зарплате 176 работникам предприятия. В результате образовалась задолженность перед работниками в размере 4,4 миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Отмечается, что во время доследственной проверки предприятие погасило часть задолженности в сумме более 1,4 млн рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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