Пенза, , 15:47 — REGNUM При строительстве домов в Пензе, в рамках квартала, ограниченного улицами Беляева-Литейная-Ударная-Воровского, выявлены нарушения градостроительного законодательства, сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Дома в указанном квартале возводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Подрядчик по муниципальному контракту ООО «Строй-Патнер"не завершил предусмотренные проектом подготовительные работы — ограждение строительной площадки, устройство временных дорог с площадками для складирования строительных конструкций из железобетонных плит, оборудование пожарного и информационного считов, но приступил к монолитным работам по устройству фундамента.

Генеральный директор компании оштрафован на 20 тыс. рублей по ч.1 ст.9.4 КоАП РФ («Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе жильцы микрорайона Заря, которые получили квартиры по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья не первый год жалуются на трещины в стенах, отсутствие вентиляции, в следствие чего на стенах образуется плесень. Ещё в мае 2017 года прокуратура Пензенской области провела проверку и установила, что на каждом этапе реализации программы переселения граждан из аварийного жилья допущены грубейшие нарушения.