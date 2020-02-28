Владивосток, , 15:42 — REGNUM 27 февраля в торговом порту Владивосток завершилась отгрузка 14 857 тонн российских соевых бобов, которая, как ожидается, прибудет в порт Наньтун 29 февраля, сообщает Beijing Daily. Это первый случай, когда Китай импортирует российскую сою в таком объеме.

Данная партия сои является одним из проектов по импорту сои из России в рамках реализации меморандума о сотрудничестве, подписанного во время Восточного экономического форума во Владивостоке. Ранее в 2019 году Китай разрешил импорт соевых бобов со всех регионов России с учетом того, что они будут отвечать всем фитосанитарным требованиям.

К 2020 году поставки сои из России в Китай значительно выросли, так как к весеннему сезону была проведена работа по организации доставки бобов в морских контейнерах на судах с насыпными грузами. Планируется, что объем импорта в марте превысит февральский.

Несмотря на серьезную ситуацию с эпидемией в стране, COFCO (китайская национальная зерновая и продовольственная корпорация) старается продолжать внешнеторговую деятельность, чтобы обеспечить бесперебойные поставки сельскохозяйственной продукции в Китай.