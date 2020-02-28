Минск, , 15:38 — REGNUM «Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим, наблюдаем и используем, себя изжила. Нам после президентских выборов (я буду, или кто-то из вас, или кто-то другой) все равно придется этим заниматься. Если мы продолжим работать в таком же составе, в этом же году (в конце года) начнем эту работу. Надо сделать так, чтобы человек, работая, понимал: буду лучше работать, больше зарабатывать — на пенсии будет лучше. Уравниловки быть не должно!», — заявил 28 февраля Александр Лукашенко, выступая на VIII съезде «Федерации профсоюзов Белоруссии».

Лукашенко сообщил: «Я с Владимиром Путиным очень много на эту тему разговаривал. Но мы еще посоветуемся с теми, кто внедрял накопительные и прочие виды пенсий, которые не прошли, не состоялись: заигрались в рынок и так далее. С учетом их опыта и тех систем, которые есть в мире, мы создадим в Белоруссии лучшую систему пенсионного обеспечения. С учетом наших возможностей. Лучшую — это не значит, что всех завалим большими пенсиями, но это будет справедливая и хорошая система».

Напомним, в Белоруссии действует «солидарная» пенсионная система, при которой часть заработанного работающими отчисляется на выплаты пенсионерам. Деятельность частных пенсионных фондов ограничена. О реформе пенсионной системы в Белоруссии заговорили в свете ухудшения демографической обстановки.

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