Рига, , 15:11 — REGNUM Прежние прогнозы по росту ВВП Латвии неактуальны, их необходимо пересмотреть из-за вспышки коронавируса в соседних странах. Об этом, как пишет портал LSM, заявил экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш.

«С экономической точки зрения проблема Covid-19 заключается не только в разрывах производственных цепочек, падении оборота туристической отрасли и перевозок, — отметил он. — Это снижение временно и может быть относительно быстро восстановлено».

Однако, по его словам, ещё до вспышки коронавируса экономики США и ЕС находились на грани рецессии. Он считает, что коронавирус Covid-19 появился в очень неподходящее время.

По его словам, Латвия следует в фарватере этих процессов, поэтому сделанные в январе месяце прогнозы роста ВВП страны нужно пересмотреть. В зависимости от степени распространения эпидемии можно говорить о снижении роста латвийской экономики на 0,5−1,5%, считает экономист.