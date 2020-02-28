Саратов, , 14:56 — REGNUM В Саратове из-за накопленной задолженности за потреблённую электроэнергию могут приостановить движение трамваев и троллейбусов. С соответствующим письмом к главе администрации города Михаилу Исаеву обратился глава ООО «СПЭГС» Дмитрий Курякин.

Ограничение энергоснабжения в отношении МУПП «Саратовгорэлектротранс» может быть введено в том случае, если задолженность не будет погашена «в кратчайшие сроки», говорится в письме, которое публикует «Взгляд-инфо». По данным энергетиков, сумма долга составляет на январь 2020 года 140,471 млн рублей. В январе было погашено лишь 4,112 млн рублей.

Директор транспортного предприятия Владимир Прохоров при этом заявляет, что ситуация находится «под контролем». Предприятие всеми силами пытается не наращивать задолженность, однако только средствами МУПП в полном объеме оплачивать потребленную энергию невозможно, сообщает «Коммерсантъ-Средняя Волга». Оплата происходит за счёт частичного субсидирования затрат пассажирского предприятия администрацией города. Прохоров указал, что из-за продолжительного карантина и новогодних праздников объём выручки транспортного предприятия снизился.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году энергетики обратились в арбитражный суд, требуя признать «Саратовэлектротранспорт» банкротом. Причём тогда сумма долга достигала 70 млн рублей. Однако тогда производство по банкротному делу было приостановлено, суду представили документы, подтверждающие погашение задолженности в полном объеме