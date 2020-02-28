Москва, , 14:44 — REGNUM В целом пока еще сложно оценить влияние коронавируса на российскую экономику. По некоторым оценкам, это можно будет сделать не раньше июня-июля 2020 года, когда паника окончательно уляжется на финансовых рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя обвал фондового рынка 28 февраля.

«Однако на сегодняшний день можно уже говорить о том, что потери для России составят по меньшей мере 0,2% ВВП, а в худшем случае —1%. Что, в общем-то, не критично.

Оцениваемые потери мировой экономики в $1 трлн тоже не столь велики в глобальном масштабе. Так что есть все основания считать, что COVID-19 сыграет не катастрофическую, а только корректирующую роль, что будет только полезно перегретому фондовому рынку.

Уменьшение размеров гиперинфляционного пузыря необходимо и давно назрело. При этом ситуация на недооцененном российском фондовым рынке может иметь «зеркальный эффект» и пойдет против мировых рынков.

В подтверждение этому многие российские эксперты советуют покупать российские акции и ADR», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля российские биржевые индексы значительно снизились. Индекс РТС упал на 7,68%, до 1279,74 пункта, индекс Мосбиржи на 5,16% — до 2765,32 пункта.

Читайте также: Индекс РТС обвалился на 7,7%, индекс Мосбиржи — на 5%