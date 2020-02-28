Биробиджан, , 14:41 — REGNUM 2,5 млрд рублей получат Амурская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область на социальную поддержку граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате паводка в июле — августе 2019 года. Соответствующее распоряжение Правительства РФ № 441-р подписано 27 февраля 2020 г, сообщает официальный портал органов государственной власти ЕАО.

Бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства РФ пойдут на выплаты семьям на ремонт, строительство или покупку нового жилья.

«В результате помощь получат около 1,5 тыс. семей из пострадавших регионов, это не считая тех, кому уже была оказана соответствующая поддержка», — отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Еврейская автономия получит более 860 миллионов рублей. Большая часть из них пойдет на предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате паводка, произошедшего в июле — августе 2019 г. Всего будет построено или приобретено более 11 тысяч кв. метров жилья. 47,5 миллионов рублей будет выделено на капитальный ремонт жилых помещений. Более 92 миллионов рублей направят на строительство муниципального жилья взамен утраченного во время паводка, почти семь миллионов — на осуществление капитального ремонта поврежденных муниципальных жилых помещений.

«С 26 марта в регионе начались выплаты компенсаций за утрату урожая жителям ЕАО, чьи садовые и огородные участки попали в зону подтопления в 2019 году. Это более 1000 человек. Из регионального бюджета на это выделено почти 17 миллионов рублей. Но вопрос с выплатами за утраченные и повреждённые жилые помещения в регионе еще стоит остро. Благодаря федеральным средствам он будет решен. Правительство региона предпримет все необходимое для максимально оперативного решения проблемы», — отметил глава региона Ростислав Гольдштейн.

По распоряжению председателя правительства РФ, до 1 апреля 2020 г. Минстрою предстоит заключить соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов со всеми регионами, пострадавшими от паводка. Об эффективном расходовании бюджетных ассигнований руководители Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области должны будут отчитаться до 1 февраля 2021 г.

Читайте также: Мишустин: пострадавшие от паводка семьи получат 2,5 млрд рублей