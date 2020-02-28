Биробиджан, 28 февраля 2020, 14:41 — REGNUM 2,5 млрд рублей получат Амурская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область на социальную поддержку граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате паводка в июле — августе 2019 года. Соответствующее распоряжение Правительства РФ № 441-р подписано 27 февраля 2020 г, сообщает официальный портал органов государственной власти ЕАО.
Бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства РФ пойдут на выплаты семьям на ремонт, строительство или покупку нового жилья.
Еврейская автономия получит более 860 миллионов рублей. Большая часть из них пойдет на предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате паводка, произошедшего в июле — августе 2019 г. Всего будет построено или приобретено более 11 тысяч кв. метров жилья. 47,5 миллионов рублей будет выделено на капитальный ремонт жилых помещений. Более 92 миллионов рублей направят на строительство муниципального жилья взамен утраченного во время паводка, почти семь миллионов — на осуществление капитального ремонта поврежденных муниципальных жилых помещений.
По распоряжению председателя правительства РФ, до 1 апреля 2020 г. Минстрою предстоит заключить соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов со всеми регионами, пострадавшими от паводка. Об эффективном расходовании бюджетных ассигнований руководители Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области должны будут отчитаться до 1 февраля 2021 г.
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