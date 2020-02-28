Милан, Италия, , 14:34 — REGNUM Если ситуация с распространением коронавируса в Италии и ограничительными мерами со стороны других государств в ближайшее время не изменится, убытки итальянской туристической отрасли будут измеряться миллиардами евро, сообщили в профильной национальной ассоциации Confturismo в пятницу, 28 февраля.

Во втором квартале 2020 года, при таком сценарии, Италия лишится 22 миллионов туристов и не менее 2,7 млрд евро доходов, подсчитали эксперты. Между тем туризм приносит Италии 13% всех доходов, поэтому правительство должно принимать кардинальные меры, полагают в ассоциации.

По данным властей Италии на вечер 27 февраля, от коронавируса в Италии умерло 17 человек, еще 45 человек выздоровели. Всего подозрения на коронавирус есть у 650 граждан, 282 случая подтверждены. Большинство случаев были выявлены в северном регионе Ломбардия (Милан). 27 февраля миланские исследователи заявили о выявлении итальянского штамма коронавируса.