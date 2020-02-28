Ташкент, , 14:33 — REGNUM 1115 компаний с государственным участием, а также унитарных предприятий планируется приватизировать в Узбекистане до 2025 года. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления президента республики, который опубликован на портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов республики.

Документ подготовило агентство по управлению государственными активами Узбекистана. В проекте постановления приводятся перечень предприятий, которые планируется приватизировать.

В список вошли футбольный клуб «Пактахор», почти все винодельческие компании, центральный ипподром, авторынок Сергели и другие объекты. Кроме того планируется продать 49% Uzbekistan Airways и 85% Ucell.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил разработать предложения по приватизации в сфере переработки хлопка-сырца.

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