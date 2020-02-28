Рим, , 14:30 — REGNUM В феврале 2020 года в Италии значительно выросли объемы продаж дезинфицирующих средств, но никаких изменений в ценах не произошло, сообщили в пятницу, 28 февраля, в национальной службе статистики Istat.

Для проведения исследования использовались данные, полученные до 23 февраля, когда уже стало известно о распространении коронавируса в стране.

По данным властей Италии на вечер 27 февраля, от коронавируса в Италии умерло 17 человек, еще 45 человек выздоровели. Всего подозрения на коронавирус есть у 650 граждан, 282 случая подтверждены. Большинство случаев были выявлены в северном регионе Ломбардия (Милан). 27 февраля миланские исследователи заявили о выявлении итальянского штамма коронавируса.