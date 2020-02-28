Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:20 — REGNUM Министр по делам федерации и окружающей среды в администрации вице-президента Танзании Мусса Зунгу подчеркнул важность использования альтернативных источников энергии для энергетического сектора восточноафриканской страны. Об этом передает газета Mtanzania.

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с исполнительным директором газодобывающей компании Circle Gas в Дар-эс-Саламе, Зунгу подчеркнул, что с целью охраны окружающей среды все граждане Танзании должны перейти на использование газа, который оказывает меньшее негативное влияние на природу, чем, например, каменный уголь.

Он добавил, что в Танзании необходимо усилить программу просвещения населения об использовании альтернативных источников энергии.

«Как государство Танзания поощряет использование альтернативных источников энергии, которые являются единственным решением для охраны лесных угодий в частности и окружающей среды в целом. Мы принимаем различные шаги для сотрудничества с экспертами в сфере охраны окружающей среды», — заявил Зунгу, добавив, однако, что в последнее время в Танзании возросла доля использования каменного угля и усилилась вырубка лесов.