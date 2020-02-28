Киев, , 14:09 — REGNUM На Украине министр экономики Тимофей Милованов и министр финансов Оксана Маркарова разошлись во мнениях о том, как лучше использовать бюджетные средства для развития экономики страны.

Интересно, что дискуссия между министрами состоялась в социальной сети Facebook вечером 27 февраля.

В частности, Милованов заявил о необходимости направить в ближайшие три года 90 млрд грн государственной поддержки промышленности и аграрному сектору.

«Вся поддержка будет распределяться по лучшим современным практикам и будет решать проблемы на тех направлениях, где не работают рынки», — подчеркнул он.

Из озвученной суммы министр предложил направить 45,52 млрд грн на поддержку агропромышленного комплекса, 12,41 млрд грн — на поддержку экспорта и 32,65 млрд грн на поддержку промышленности.

Маркарова, в свою очередь, заявила, что бизнесу нужны нормальные условия и верховенство права, а увеличение расходов бюджета на поддержку предприятий ей кажется ошибкой.

«Если есть лишние 90 млрд грн, то лучше снизить налоги для всего бизнеса, а не перенаправлять средства налогоплательщиков на некоторых избранных», — подчеркнула она.

По состоянию на 28 февраля продолжения этой словесной перепалки не возникло.

Политический эксперт Владимир Воля в своем комментарии отмечает, что больше согласен с позицией Маркаровой.

«Главное — верховенство права, налоговая политика и прочие компоненты эффективного бизнес-климата. Всегда придерживался точки зрения, что поддержка экспорта необходима, но не субсидиями», — отметил специалист.