Минск, , 14:09 — REGNUM Вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза нефть и нефтепродукты с 1 марта будут облагаться гораздо меньшими пошлинами. Об этом говорится в опубликованном 28 февраля постановлении Совмина Белоруссии №119.

«Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $66,9 за 1 т (ранее — $78,5). Пошлина на прямогонный бензин снижена с $43,1 до $36,7 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты — с $23,5 до $20 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел», — сказано в официальном комментарии к документу.

До этого, с 1 февраля были повышены ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти.