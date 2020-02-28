Ташкент, , 13:55 — REGNUM Центральный банк Узбекистана ввел единую банковскую комиссию в размере 0,2% при расчете через электронные терминалы, сообщили 28 февраля в пресс-службе финансового регулятора.

Единая комиссия вводится со 2 марта 2020 года. Планируется, что данная мера позволит более эффективно развивать сеть платежной инфраструктуры, а также позволит предложить различные системы поощрения и вознаграждения.

Комиссия вводится для торгово-сервисных предприятий во всей терминальной инфраструктуре страны. Отмечается, что бесплатное обслуживание платежной системы не соответствует международным стандартам.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Центральный банк Узбекистана ввел единые требования к лицам, оформляющим ипотечный заем, а также к банкам, которые выдают эти кредиты.