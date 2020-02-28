Москва, , 13:53 — REGNUM Сегодня, 28 февраля, днём российские биржевые индексы значительно снизились в ходе торгов на Московской бирже. Индекс РТС упал на 7,68%, до 1279,74 пункта, индекс Мосбиржи на 5,16% — до 2765,32 пункта, пишет РБК.

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Отмечается, что значения биржевых индексов снизились до отметок середины октября 2019 года. Резкое снижение индекса РТС объясняется существенным ослаблением рубля (выше 71 руб./доллар) и падением цен на нефть (ниже $50) на фоне распространения коронавируса.

В результате падения индекса РТС больше всего пострадали акции «Мечела» (-10%), «Алросы» (-9,1%), «Интер РАО» (-8,2%), «Аэрофлота» (-8,1%), АФК «Системы» (-7,7%), ММК (-7,2%), «Магнита» (-7,1%) и др.

Как сообщало ИА REGNUM, российская валюта подешевела до минимальных значений с октября 2019 года на фоне усиления страхов касательно пандемии коронавируса.

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