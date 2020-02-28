Москва, , 13:34 — REGNUM Авиакомпания Utair вернет деньги за билеты пассажирам рейса Москва — Милан — Москва. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В сообщении отмечается, что в связи с распространением коронавируса в Италии и предупреждением Роспотребнадзора о риске инфицирования от 26 февраля все пассажиры, купившие билеты по 26 февраля включительно на рейсы UT 787 Москва — Милан и UT 788 Милан — Москва (в том числе по невозвратным тарифам) могут отказаться от билетов и получить деньги обратно в полном объеме.

Также в компании заявили, что пассажиры, которые сейчас находятся в Италии и купили билеты на рейс UT 788 Милан — Москва, могут вернуть билет и обменять его на более ранний с сохранением тарифа. Чтобы обменять билет, необходимо связаться с перевозчиком через специальную форму на сайте авиакомпании.

В Utair добавили, что компания регулярно проводит дезинфекцию воздушных судов, а также выдает защитные медицинские маски пассажирам всех рейсов.