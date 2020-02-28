Киев, , 13:35 — REGNUM Экономист Виктор Скаршевский продолжает исследовать провалы в украинской экономике по итогам первых месяцев нынешнего года.

Так, эксперт в своем комментарии 28 февраля отмечает, что и сельское хозяйство, и промышленность, и транспорт в январе 2020 года показали минус по отношению к январю 2019 года.

Кроме того, доходы госбюджета недовыполнены на минус 21,5% (-13,8 млрд грн.). Оперативные данные по февралю говорят о том, что и в феврале доходы госбюджета также будут недовыполнены на минус 7−8 млрд грн., подчеркивает эксперт.

Скаршевский отмечает, что только розничный товарооборот на Украине показывает довольно уверенный рост — плюс 12,1%.

«Но, во-первых, он подпитывается переводами от заробитчан, и во-вторых, состоит преимущественно из импортных потребительских товаров. Т. е. минимально влияет на развитие внутреннего производства», — заявил экономист.

В завершение он делает вывод, что от аграрной сырьевой экономики, особенно в условиях ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, других результатов ожидать и не стоит.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Скаршевский обнародовал анализ дальнейшей деиндустриализации украинской экономики, отметив, что промышленное производство на Украине сокращается 8 месяцев подряд (в январе 2020 г. падение составило минус 5,1%), а перерабатывающая промышленность падает 9 месяцев подряд (в январе 2020 падение составило минус 3,2%).