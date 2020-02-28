Сеул, , 13:35 — REGNUM В 2019 году среднегодовой показатель рабочего времени на одного человека в Южной Корее составила 1957 часов, что на 0,5% (10 часов) меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства труда.

Средний показатель людей, работающих в компаниях с штатом более пяти человек, составил 1 978 часов, что на 0,4% (8 часов) меньше по сравнению с 2018 годом.

Известно, что к 2022 году правительство Южной Корее намерено сократить рабочие часы до 1800 часов в год.

Стоит отметить, что Германии данный показатель составляет 1298 часов, во Франции — 1 383 часа, в Британии — 1 694 часа, в Японии — 1 724 часа, в США — 1 789 часов.

С 2020 года в стране будет введена 52-часовая рабочая неделя для предприятий со штатом от 50 до 299 человек. Однако по мнению экспертов, данные меры окажут незначительное влияние на сокращение общего показателя. Это связано с тем, что правительство установило годовой срок внедрения 52-часовой недели, а также расширило рамки системы допущения сверхурочного труда.