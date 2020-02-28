Пермь, , 13:21 — REGNUM В Пермском крае на полигоне ТКО «Софроны» построят первый мусоросортировочный комплекс с мембранным компостированием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом министерстве ЖКХ.

Проектно-сметную документацию по строительство завода ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» (Санкт-Петербург) должен подготовить до июня 2021 года. Контракт заключен между институтом и оператором полигона по захоронению ТКО «Софроны» (МУП «Полигон»). Его цена — 38,1 млн рублей.

Планируется, что мощность мусоросортировочного комплекса составит 300 тыс. тонн в год. Из общей массы отходов будут сортировать бумагу, картон, стекло, различные виды пластика. Все отобранные фракции последуют на вторичную переработку для производства канализационных колодцев, труб и тротуарной плитки.

Остальные отходы подвергнут процессу компостирования. После чего их будут использовать как материал для рекультивации полигона или в качестве грунта для озеленения.