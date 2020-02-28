Киев, , 13:19 — REGNUM Украина и Словакия c 1 марта 2020 года официально запускают виртуальный реверс газа через точку соединения «Вельке Капушаны» — «Ужгород».

Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба госкомпании «Оператор ГТС Украины», передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что тем самым стороны дополнительно расширяют т.н. «словацкий коридор» для поставок газа на Украину. Начиная с 1 марта операторы ежедневно предлагают для рынка 10 млн кубометров топлива в сутки.

Между тем в украинской компании отметили, что мощность виртуального реверса зависит от наличия физического потока газа в направлении Украина-Словакия, а следовательно, поставки могут быть прерваны в случае отсутствия такого потока.

Согласно официальным данным, в январе 2020 г. Украина увеличила импорт природного газа на 62,7%, или на 155,295 млн кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. до 403,001 млн кубометров. Из этого объема через Словакию в январе 2019 года было импортировано 390,426 млн кубометров газа. Данных за февраль по импорту пока нет.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2019 года президент России Владимир Путин критически высказался о т.н. «реверсной схеме» поставок газа на Украину.

«Я хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс. Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а полтрубы — в другую. Чушь это, понимаете? Сапоги всмятку! Это нереально абсолютно… Там засчитывают, а потом пересчитывают, что как будто это из Европы пришло… Мы это прекрасно понимаем. Мы просто не шумим по этому поводу, чтобы уже не обострять ситуацию», — заявил тогда российский лидер.