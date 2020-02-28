Санкт-Петербург, , 13:15 — REGNUM Если государство хочет облегчить жизнь наименее обеспеченным гражданам, следует вводить прогрессивную шкалу налогообложения, но в современных российских реалиях сделать это очень непросто, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 28 февраля, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя высказывания главы аналитического управления ФНС Валерия Засько.

Ранее РБК сообщил, что, по мнению Засько, реализация идеи отменить НДФЛ для наименее обеспеченных граждан привела бы к потере 1 трлн рублей, а повышение налоговых ставок для обеспеченных граждан «как пиар-ход было бы правильно», но не позволило бы компенсировать выпадающие доходы, так как дополнительно принесло бы в бюджет не более нескольких десятков миллиардов рублей.

«Если цель государства состоит в том, чтобы облегчить жизнь наименее обеспеченным гражданам, то следует идти совершенно другим путём. А именно — вводить прогрессивную шкалу налогообложения. Концепция справедливого распределения предполагает, что те, у кого доход выше, должны делить с теми, у кого он ниже. Бюджет же — лишь способ перераспределения благ.

Но прогрессивная шкала будет эффективной только в том случае, если будут учитываться реальные расходы граждан. Потому что у нас зачастую реальный и официальный доходы — это две очень разные величины. Еще одно препятствие состоит в том, что очень обеспеченные люди, конечно, против прогрессивной шкалы.

Поэтому пока все эти налоговые идеи умирают, не родившись. Государство пробует вводить новые идеи мягко, осторожно, но по той же причине и эффект от них крайне незначительный. Сейчас, судя по всему, продолжается период пробных шаров», — отметила Елена Кудрявцева.