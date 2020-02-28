Киев, , 13:14 — REGNUM С 1 марта 2020 года Украина запустит виртуальный реверс газа со Словакией, заявили 28 февраля в пресс-службе компании-оператора газотранспортной системы Украины.

«К этому Украина шла более пяти лет. Словацкий газотранспортный коридор играет значительную роль в обеспечении энергонезависимости нашей страны», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Газпром якобы блокировал возможность реверса газа из Словакии. Поэтому Украине пришлось построить интерконнектор Вояны-Ужгород для физического реверса газа.

«Теперь мы совместно со словацким оператором ГТС Eustream открываем виртуальный реверс через точку соединения «Вельке Капушаны — Ужгород». Пока словацкий оператор предлагает ежедневные мощности в объеме 10 млн куб. м в сутки. В случае наличия большего интереса со стороны рынка операторы могут увеличить уровень виртуальных мощностей», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что «газовый баланс» между Россией и Украиной сложился в пользу Украины и эта ситуация должна продолжаться и дальше.

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