Киев, 28 февраля 2020, 13:14 — REGNUM С 1 марта 2020 года Украина запустит виртуальный реверс газа со Словакией, заявили 28 февраля в пресс-службе компании-оператора газотранспортной системы Украины.
В пресс-службе отметили, что Газпром якобы блокировал возможность реверса газа из Словакии. Поэтому Украине пришлось построить интерконнектор Вояны-Ужгород для физического реверса газа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что «газовый баланс» между Россией и Украиной сложился в пользу Украины и эта ситуация должна продолжаться и дальше.
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